Léa Djadja maman, galères après l'accouchement : "Rétention d'eau au maximum"

Léa Djadja et Black M sont devenus parents pour la deuxième fois, d'une petite fille prénommée Kiki. Une belle annonce faite dans la soirée du dimanche 20 septembre dernier. Depuis, la styliste et maquilleuse n'hésite pas à partager les premières images de sa maternité avec ses abonnés. Le lundi 21 septembre, Léa Djadja a pris le temps d'adresser quelques mots à ses fans et de leur décrire son quotidien changé.

"Coucou, je profite de ma petite pause pour déjeuner pour vous faire un grand message général, parce que j'essaie de lire tous les messages, mais dès que j'en ouvre... j'ai l'impression d'avoir tout ouvert, mais y'en a encore quinze qui arrivent derrière, donc c'est très difficile à suivre. Mais c'est tellement d'amour, c'est tellement réconfortant, ça me fait tellement chaud au coeur. Merci infiniment pour toutes vos bénédictions pour tous vos messages, votre amour", remercie la jeune maman.

"Rétention d'eau au maximum"

L'occasion de donner de ses nouvelles, depuis son lit à la maternité. "C'est que du kiff, j'essaie de tenir le coup. (...) J'ai la pêche et tout le monde va bien. C'est juste du kiff. Mais ne croyez pas que y a que ça", prévient Léa Djadja, avant de montrer ses pieds et ses chevilles, très gonflées. "Pour moi, c'est rétention d'eau au maximum, déplore-t-elle. Je pensais que j'en avais fini avec ce genre de bêtises, mais non, ça te poursuit. C'est pas grave, il en faut bien un peu. En attendant, je suis contente, je suis dans une belle chambre."

Avec un accouchement et tous ses tracas, Black M est aux petits soins pour son épouse. "Mon mari m'a apporté des sublimes fleurs. Tout pour me faire plaisir. Et puis je vais aller voir mon bébé", poursuit l'animatrice d'Incroyables Transformations (M6). Elle a d'ailleurs publié une courte vidéo de la petite Kiki endormie dans les bras de son papa, le mardi 22 septembre.

Black M et Léa Djadja sont mariés depuis plus de dix ans. Ils avaient déjà accueilli un fils prénommé Isaac (6 ans).