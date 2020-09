Black M et Léa Djadja parents pour la 2e fois : le sexe du bébé révélé !

Black M est papa pour la deuxième fois ! Dans la soirée du dimanche 20 septembre 2020, la star a fait cette belle annonce en publiant une vidéo boomerang sur son compte Instagram. Il y prend la pose avec son bébé et comme on peut l'apprendre grâce à la légende de la séquence, il s'agit d'une petite fille !

"Ma fille Kiki est bien arrivée", a-t-il en effet écrit révélant ainsi au passage le prénom original de l'enfant. En story, le chanteur a aussi partagé de nombreux messages le félicitant lui et sa compagne Léa Djadja que l'on peut voir sur M6 dans l'émission de relooking Incroyables Transformations. De son côté, Léa Djadja a publié sur Instagram un texte un peu plus long. Comme Black M, elle dévoile le sexe de leur enfant resté secret jusque là mais elle en a aussi dit plus sur son accouchement : "IT'S A GIRL. Beaucoup d'amour, un soupçon d'espoir, une pincée de patience, une grosse dose de paillettes. Et voilà la recette pour faire cette princesse : KIKI. Tout s'est bien passé, tout le monde va bien."