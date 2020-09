Léa Djadja déjà très enceinte : l'épouse de Black M dévoile son baby bump

Précédemment, Léa Djadja s'était confiée sur sa façon de partager sa grossesse avec ses fans. "J'essaie de faire les choses le plus professionnellement possible pour ne pas que ça dérive dans trop d'intimité", avait expliqué l'animatrice d'Incroyables Transformations (M6). ""En tous cas, je suis ravie qu'on puisse partager cette nouvelle ensemble. Tout se porte bien pour le moment. Je remercie la vie", avait-elle précisé en juillet dernier, annonçant qu'elle entrait dans son septième mois de grossesse. Son deuxième enfant ne devrait donc pas tarder à pointer le bout de son nez...

Black M et Léa Djadja, mariés depuis plus de dix ans, avaient déjà accueilli un fils, Isaac (6 ans). Un garçon né grand prématuré, à seulement 6 mois. "Notre fils n'est pas passionné par la musique. Il est cartésien et attiré par les sciences. D'ailleurs, comme il porte des lunettes rondes, on l'a surnommé Steve Urkel", racontait l'artiste à Voici en septembre dernier.