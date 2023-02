Bilal Hassani à califourchon sur un célèbre acteur porno de 43 ans : photo ultra hot, leur "couple" fait parler

Le mystère reste pour l'heure entier quant à la véritable nature de leur relation. D'autant plus qu'aux dernières nouvelles, Bilal Hassani s'était rabiboché avec son ex Cassem Jebrouni. Les deux hommes s'étaient contre toute attente rendus ensemble à l'avant-première du film Black Panther: Wakanda Forever au Grand Rex de Paris au mois de novembre dernier. Une surprise pour les fans du juré de Danse avec les stars qui avaient suivi leur rupture un an plus tôt. À l'époque, Bilal Hassani expliquait que sa carrière avait fini par avoir un impact trop important sur leur relation. "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses", assurait-il néanmoins au magazine Têtu.

Du côté de François Sagat, on ne sait pas grand chose de sa vie privée. Le comédien au crâne rasé et tatoué de noir est davantage connu pour ses très nombreux films pornographiques, dont l'un d'entre eux lui avait valu de remporter le GayVN Award du meilleur acteur en 2007. C'est son physique très musclé et son organe qui serait long de 21 cm qui ont contribué à lui faire une place de choix dans ce milieu. Désormais véritable figure du porno gay, François Sagat est suivi par plus de 500 000 personnes sur ses réseaux sociaux où il partage du contenu très hot, souvent nu.