Clémence Castel (Koh-Lanta) soutenue par son ex Mathieu Johann : "Continuez à être heureuses..."

Elle a gagné la saison 5 en 2005 et le Combat des héros en 2018, été membre du jury final du Retour des héros en 2009... Clémence Castel est une figure emblématique de Koh-Lanta. La voilà qui a fait son retour dans l'édition All Stars célébrant les 20 ans du programme de TF1, baptisée Koh-Lanta, La Légende. Malheureusement pour elle, la jolie brune aux yeux bleus a été définitivement éliminée de l'aventure lors de l'épisode diffusé mardi 2 novembre 2021, sur la Une. Une fin qu'elle accepte, d'autant plus que ses proches sont on ne peut plus fiers d'elle...

... à commencer par son ex-compagnon, Mathieu Johann. En effet, sur Instagram, le papa de ses deux garçons Louis (9 ans) et Marin (7 ans) tient à apporter son soutien à Clémence Castel. "De toutes façons l'aventurière la plus forte de la planète pour nos deux amours Marin et Louis, si fiers de leur maman aventurière. Bravo pour ton parcours et ta persévérance. Et pour le self-control... C'est tout toi ! Continue à être heureuse. Continuez à être heureuses. La vie est une sacrée aventure...", écrit l'ancien candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) en légende de la photo officielle de la belle dans l'émission de survie. Une bien jolie attention de la part de Mathieu Johann, séparé de Clémence Castel depuis plus de deux ans.