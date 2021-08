Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec Marie : elles se sont pacsées dans le plus grand secret

Grande nouvelle pour Clémence Castel ! L'aventurière emblématique de Koh-Lanta, au casting de la prochaine édition All Stars baptisée La Légende, s'est pacsée avec sa belle Marie. C'est au cours d'une interview accordée à nos confrères du magazine Nous Deux que la jolie brune aux yeux clairs révèle avoir passé ce cap important dans son couple.

"Je suis avec ma compagne depuis deux ans, lance-t-elle avant de faire sa grande annonce. Nous nous sommes pacsées au mois d'août." C'est donc une union très récente pour les amoureuses qui semblent chaque jour s'aimer un peu plus. La belle Marie a même déjà été adoptée par Louis (8 ans) et Marin (5 ans), les enfants de Clémence Castel, tous les deux nés de ses amours avec son ex-compagnon Mathieu Johann.

Sur les réseaux sociaux, où elle a officialisé sa relation avec sa belle Marie et partage régulièrement de tendres instants à deux, Clémence Castel n'a fait aucun état de ce pacs. Toutefois, afficher son couple au grand jour était devenu vital : "Je voulais en parler car c'était une histoire imprévue, et que l'imprévu peut apporter beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, je suis très heureuse." Un joli message !

Si Clémence Castel et Marie filent le parfait amour depuis déjà deux ans, ce n'est qu'à la mi-juillet 2021 que la candidate de Koh-Lanta a partagé au grand jour son amour pour sa compagne. "Voilà environ deux ans que j'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui... Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi...", avait-elle écrit en légende d'une adorable photo à deux.

Rappelons que de son côté, son ex-amoureux Mathieu Johann, repéré lors de la quatrième saison de la Star Academy en 2004, n'est pas non plus un coeur à prendre. Il partage la vie de sa belle Badia, comme annoncé en août 2020.

Toutes nos félicitations à Clémence Castel et Marie pour leur pacs !