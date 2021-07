Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec Marie : ses fils l'ont adoptée, vacances en famille

Clémence Castel est épanouie. Il y a quelques jours, la gagnante emblématique de Koh-Lanta a sauté le pas de faire son coming-out, présentant au passage celle qui fait battre son coeur, une certaine Marie. Entre les deux jeunes femmes, tout semble aller pour le mieux et les dernières stories Instagram de Clémence Castel ne diront pas le contraire. Ensemble, elles profitent actuellement de douces et reposantes vacances en Espagne. Au programme : farniente, baignades à la plage et selfies en amoureuses. Et ce n'est pas tout puisque les enfants de la jolie brune sont également de la partie !

En effet, sur certaines photos partagées sur le réseau social, il fut possible de constater que Louis (8 ans) et Marin (5 ans) passaient du bon temps avec leur nouvelle belle-mère. Qui plus est, un troisième petit garçon a été vu en leur compagnie. Serait-ce l'enfant de Marie ? Le mystère reste pour l'heure entier mais tout ce petit groupe est en tout cas bien parti pour former une belle famille recomposée !

Si Marie a donc vraisemblablement été validée par les enfants de Clémence Castel, leur père, Mathieu Johann, n'a lui non plus aucun problème avec cette nouvelle relation inattendue. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) a même adressé un touchant message à son ex sur Instagram le 14 juillet dernier. "Pour toi, pour eux, je te souhaite d'être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m'avoir offert les deux plus belles merveilles du monde", a-t-il écrit.

Clémence Castel aura attendu deux ans avant d'officialiser son couple avec Marie. C'est là encore sur Instagram que l'annonce a été faite. La jeune femme a expliqué que sa chérie avait tout simplement "bouleversé [son] existence et [la] rend tellement heureuse aujourd'hui".