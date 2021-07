Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec une femme : son ex Mathieu Johann brise le silence

Rappelons qu'après deux ans de silence, Clémence Castel a officialisé son couple avec une certaine Marie, avec qui elle prend la pose pour la première fois sur Instagram. La belle jeune femme a "bouleversé [son] existence et [la] rend tellement heureuse aujourd'hui". Anticipant les éventuelles interrogations à propos de son ancien couple avec Mathieu Johann, la star du jeu de survie de TF1 avait alors indiqué qu'elle ne "renie rien de [sa] vie passée". Et de conclure : "Et aujourd'hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d'imprévus, d'émotions et d'amour."

De son côté, Mathieu Johann a également retrouvé l'amour. En août 2020, il présentait à sa communauté sur Instagram sa nouvelle compagne, une charmante brune prénommée Badia. Depuis, le couple partage de temps à autre de jolies photos en amoureux. Et si elle ne s'était pas exprimée publiquement, Clémence Castel leur souhaite sans aucun doute le même bonheur.