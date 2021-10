Clémence Castel en couple avec Marie : nouvelle vie pour elle et son ex Mathieu Johann !

Après douze ans d'amour et deux enfants, Louis (8 ans) et Marin (5 ans), Clémence Castel et Mathieu Johann ont rompu en 2019. C'est aussi à ce moment-là que l'aventurière emblématique de Koh-Lanta a rencontré Marie, devenue sa compagne. Mais ce n'est que deux ans plus tard, en juillet 2021, qu'elle officialise son couple. Une nouvelle vie assumée pour la jolie brune aux yeux clairs. Dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, Clémence Castel se livre à coeur ouvert sur le sujet, évoquant notamment le rôle de papa de Mathieu Johann.

"Il est évidemment très proche des enfants. On fait une garde partagée, il les a une semaine sur deux. Il est très aimant, il s'en occupe très bien. C'est un papa à 100%. Quand il y a une garde partagée et qu'on est seul en tant que parent, ça demande une organisation spéciale, confie-t-elle. On a a coeur tous les deux de très bien s'en occuper. Il arrive à modeler son emploi du temps pour être là tous les soirs à la sortie de l'école, être présent le mercredi, les week-ends et faire plein d'activités. Il les gâte beaucoup, il est très aimant." En bref, Clémence Castel et Mathieu Johann sont séparés mais restent en bons termes, notamment pour leurs deux adorables garçons qui vivent un peu chez maman, un peu chez papa.

Ce n'est pas la première fois que l'apprentie Robinson, déjà deux fois gagnante de Koh-Lanta et au casting de la saison All Stars baptisée La Légende et actuellement en diffusion sur TF1, s'exprime sur son ex-compagnon. En septembre dernier, auprès de nos confrères de Gala, elle évoquait le comportement de Mathieu Johann, révélé en 2004 dans la quatrième saison de la Star Academy, face à la situation. "On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les enfants soient le moins impacté par la séparation et nos nouvelles vies respectives. C'est un merveilleux papa, il a fait preuve de compréhension", avait-elle déclaré.

Aujourd'hui, elle file le parfait amour avec sa chère Marie tandis que Mathieu Johann n'est pas non plus célibataire. En effet, le charmant brun est en couple avec une certaine Badia. Côté coeur, c'est désormais chacun sa route, chacun son chemin...