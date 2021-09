Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec Marie : son ex Mathieu Johann "compréhensif", elle raconte...

C'était l'amour fou entre Clémence Castel et Mathieu Johann. Mais après douze ans de couple et deux enfants, Louis (8 ans) et Marin (5 ans), ils se sont séparés. Depuis, chacun a refait sa vie. L'aventurière de Koh-Lanta, à l'affiche de l'édition All Stars baptisée La Légende et actuellement diffusée sur TF1, a officialisé sa nouvelle histoire d'amour... avec une femme. Marie partage sa vie depuis déjà deux ans, mais ce n'est qu'à la mi-juillet 2021 qu'elle est apparue publiquement. Auprès de nos confrères de Gala, Clémence Castel s'explique.

Présenter la femme de sa vie au monde n'est pas chose aisée. "D'abord, il faut attendre que tout le monde soit prêt pour en parler, lance la jolie brunette. Je me suis dit que cette nouvelle participation à Koh-Lanta allait être mise en lumière et je n'avais pas envie de me cacher. J'avais aussi envie de transmettre un message d'espoir. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de retours positifs, ça m'a aussi rassurée pour Marie et les enfants."

Clémence Castel et son ex Mathieu Johann toujours proches

D'ailleurs, sa compagne, avec qui elle s'est récemment pacsée dans le plus grand secret, lui est "d'un soutien infaillible" : "Elle m'a toujours encouragée par rapport à Koh-Lanta. Dans ma préparation, elle m'a aussi beaucoup aidée. Concernant la médiatisation, on a une vie tout à fait normale. Quand on se promène dans la rue, des personnes nous interpellent, mais c'est toujours bienveillant, donc il n'y a pas de raison d'être perturbées."

Le coming-out de Clémence Castel a été bien accueilli par les internautes mais aussi par Mathieu Johann, son ex-compagnon. L'ancien candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) a eu des mots tendres et bienveillants lors de la grande annonce. "On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les enfants soient le moins impacté par la séparation et nos nouvelles vies respectives. C'est un merveilleux papa, il a fait preuve de compréhension", lance la jeune maman, qui a aujourd'hui trouvé "bonheur et sérénité" auprès de Marie. Rappelons que de son côté, Mathieu Johann file le parfait amour avec une certaine Badia.