Danse avec les stars : Fauve Hautot avantagée ? Le choix de son partenaire fait réagir les internautes

Danse avec les stars reprenait du service ce vendredi 9 septembre sur TF1. L'occasion de faire la connaissance des deux nouveaux jurés : l'influenceur Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, ainsi que des premiers couples de la saison : Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, David Douillet et Katrina Patchett (éliminés dès ce premier prime), Thomas Da Costa et Elsa Bois (duo qui a provoqué la jalousie de Michou), Eva et Jordan Mouillerac ainsi que Billy Crawford et Fauve Hautot .

Ce dernier duo a notamment beaucoup dérangé les internautes, qui estiment pour la plupart que la danseuse de 36 ans, gagnante de la dernière édition avec le chanteur Tayc, est avantagée. Il faut dire que son partenaire, qui est censé être apprenti dans la danse, a déjà beaucoup de métier. Devenu en célèbre en France au début des années 2000, l'artiste originaire des Philippines a connu le succès grâce à ses singles comme Trackin, When You Think About Me, You Didn't Expect That et Me Passer De Toi (Someone Like You), extraits de son second album Ride, paru en 2001.

Mais il était tout autant connu pour ses pas de danses et ses chorégraphies. Il était notamment devenu l'un des danseurs de l'icône de la pop Michael Jackson en 1995 lors des MTV Video Music Award à seulement 14 ans.