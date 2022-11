Billy Crawford et Lorie : Révélation improbable sur leur histoire d'amour, les internautes hilares !

Ce vendredi 4 novembre, TF1 diffusait en direct la demi-finale de Danse avec les Stars, qui mettait aux prises les quatre personnalités restantes, Carla Lazzari, Thomas Da Costa, Stéphane Legar et Billy Crawford. Ce dernier, pourtant bien plus vieux que les trois autres (il a 40 ans, alors que la chanteuse a 17 ans et les deux autres hommes, 24 ans) et blessé au dos, a une nouvelle fois impressionné par un paso doble endiablé et une rumba sensuelle.

Mais c'est dans l'after qu'il s'est laissé aller à quelques confessions : en effet, alors que ses camarades faisaient remarquer qu'il parle très bien français alors qu'il vit au Philippines, son pays d'origine où il est devenu présentateur de télévision, Camille Combal a alors lancé un magnéto où on l'entend surtout dire... pas mal de gros mots ! Il faut dire que depuis le début de l'émission, celui-ci semble avoir appris de nombreuses expressions françaises, un point qui a étonné ses camarades : mais qui lui a appris ce genre de choses ?

Alors que certains pariaient sur Fauve Hautot, sa danseuse, ou sur M. Pokora, présent à ce moment-là et qu'il connait bien, il a fait une toute autre révélation : "Mon prof, c'est Lorie", a-t-il lancé pendant la vidéo de son entraînement, entraînant les rires des autres et de nombreux montages de la production. Légèrement embarrassé (mais lui aussi hilare), Billy Crawford a alors regretté quelque peu : "La pauvre !", a-t-il rigolé.