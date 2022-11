Danse avec les stars : Un duo éliminé sans surprise ni émotion, un candidat blessé parmi les finalistes

Vendredi 4 novembre, la compétition Danse avec les stars se poursuivait sur TF1. Toujours en direct, Camille Combal a présenté un prime des plus importants puisqu'il devait déterminer quels couples se qualifieraient pour la grande finale. Ils étaient encore quatre candidats en lice après l'élimination de Léa Elui la semaine passée, à savoir Thomas Da Costa, Stéphane Legar, Billy Crawford et Carla Lazzari.

En plus de devoir convaincre les juges Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot, les demi-finalistes devaient également relever le défi de Matt Pokora ! Vainqueur de la première saison de la compétition de danse, il a fait son grand retour sur le parquet et a renoué avec sa partenaire de l'époque Katrina Patchett pour assurer son rôle de coach particulier. Le jeune papa de deux garçons (Isaih né en 2020 et Kenna né en 2021 issus de sa relation avec la chanteuse américaine Christina Milian) les a en effet aidé à réaliser quatre figures qu'il a lui-même effectué durant son année. "Je ne suis pas là pour juger, je suis là juste vraiment pour vous accompagner, pour vous donner la force. Je sais que là ça commence à être dur, on est dans les semaines où c'est dur psychologiquement, physiquement, donc je suis là pour vous donner un peu de mon énergie toute fraîche, avec un peu de mon expérience et je suis heureux de retrouver ma partenaire Katrina Patchett", a-t-il expliqué en vidéo.

Les prestations

Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont dansé sur Crazy in love de Beyonce et ont obtenu la note de 35 points. Pour la deuxième danse, ils ont réalisé un quick step. Résultat : 32 points.

Thomas Da Costa et Elsa Bois ont réalisé une danse contemporaine et ont eu 31 points.

Billy Crawford et Fauve Hautot, sur un paso doble ont obtenu 39 points. Puis, sur une rumba ils ont eu 35 points.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué ont réalisé une rumba et ont eu 33 points. Ensuite, sur un paso doble, ils ont eu 32 points. Billy Crawford et Fauve Hautot ont obtenu les meilleures notes, ils sont donc les premiers finalistes de la saison.

VOTES DU PUBLIC ET ÉLIMINATION

Les trois autres duos allaient directement en face à face. Le public a ensuite fait son choix. Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont sauvés. C'est ensuite aux jurés de choisir qui sauver. Ils ont tous voulu sauver Stéphane Legar et Calisson Goasdoué mais François Alu "par correction" a décidé de donner son vote à Thomas Da Costa et Elsa Bois.

Côté audiences, TF1 est arrivée deuxième derrière Tropiques criminelles (France 2) comme l'indique Puremédias.com. L'émission a diverti, jusqu'à 22h58, 2,53 millions de téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience sur l'ensemble du public. Au terme de la soirée, le comédien Thomas Da Costa a été éliminé. Les trois finalistes sont donc Stéphane Legar, Carla et Billy Crawford. Il y a sept jours, le show avait fait rêver 2,35 millions de téléspectateurs. 12,6% de l'ensemble du public et 25,7% des FRDA-50.