Katrina Patchett divorcée et à nouveau en couple : on en sait plus sur son amoureux très musclé !

Sur son compte Instagram, il a partagé un lien vers le site de la société Kyäni, fondée par Kirk Hansen, Carl Taylor et Jim Hansen si l'on en croit Google. Celle-ci vend des produits naturels qui aident à perdre du poids. On imagine que le jeune homme y travaille, mais son lien avec cette entreprise est floue.

Sur son compte, Kylian a également partagé de nombreuses photos. L'occasion de découvrir qu'il a un corps musclé ou qu'il a un chat prénommé Pito (pour le jeu de mots chapiteau ?). Il alterne entre photos personnelles et plus professionnelles prises par un photographe. Grâce à ses story permanentes, on observe qu'il aime voyager ou faire la fête avec ses amis. Il est aussi fan de foot et n'a pas manqué le match durant lequel la France a été sacrée championne du monde en 2018.