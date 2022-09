Danse avec les stars : David Douillet rejoint par "la femme de sa vie", jolie surprise en direct

C'était une soirée riche en rebondissements pour David Douillet. Cet ancien mastodonte du judo sera passé par toutes les émotions ce vendredi 9 septembre, à l'occasion du premier prime de la 12e saison de Danse avec les stars sur TF1. Face à Chris Marques et François Alu ainsi qu'aux nouveaux jurés que sont la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et l'influenceur Bilal Hassani (finaliste la saison passée), l'ancien sportif de haut niveau a réalisé une très grande performance aux côtés de Katrina Patchett, grande vainqueure de la première édition en 2011 avec M. Pokora.



Il a surpris tout le monde en se montrant très souple, délicat et élégant dans sa danse, et ce malgré son physique très imposant. Mais cela n'aura pas suffi à convaincre Chris Marques, qui a décidé d'appuyer sur le buzzer rouge, une nouvelle règle cette saison qui lui permettait d'envoyer directement un couple en face-à-face. Malheureusement, le duo a perdu ce duel face à Anggun et Adrien Caby ainsi qu'Eva et Jordan Mouillerac et a donc été éliminé d'entrée de la compétition.

"Tu m'as surprise ce soir"

"Je ne suis qu'un débutant, j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai fait avec mon coeur. En fait, j'ai déjà remporté ma petite victoire. Je t'ai impressionné et rien que ça, ça me suffit", a-t-il réagi en s'adressant à sa femme Vanessa. Car oui, quelques minutes plus tôt, cette dernière lui a fait la surprise de venir le féliciter en plein direct juste après sa danse. Il était évidemment très ému et s'est empressé de la prendre dans ses bras avec émotion en déclarant ceci : "C'est incroyable, je m'y attendais vraiment pas, j'ai entendu quelque chose qui se passait derrière moi (...) puis je vois la femme de ma vie...". Ce qui n'a pas manqué d'émouvoir le jury ainsi que les spectateurs.

"Je suis ému parce qu'ils sont beaux. Te faire la surprise, c'est encore plus chouette (...) Tu m'as surprise ce soir", a-t-elle répondu de son côté. Pour rappel, ils sont mariés depuis 2017 et filent le parfait amour depuis, bien qu'ils ne soient pas toujours d'accord sur 100% des sujets. À noter qu'ils sont parents ensemble d'une fille prénommée Blanche, née en septembre 2016. L'ancien athlète est aussi papa de trois enfants : Jérémie, Myriam et Matteo, nés d'une précédente union.