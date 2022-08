David Douillet et sa femme Vanessa : elle lui fait vivre "un enfer", révélations

Ces deux-là se connaissent un peu par coeur. En couple depuis l'année 2014, David et Vanessa Douillet vivent une union tellement fusionnelle que le moindre changement de comportement est facile à détecter. C'est ainsi que le judoka a tout de suite compris que sa partenaire était en mission secrète, dans l'émission Les Traîtres, diffusée sur M6, et qu'il s'est arrangé pour la faire éliminer dès les premières heures du jeu. Mais voir sa chère et tendre s'éloigner de lui pour protéger un secret, pour les biens d'un programme télévisé, n'est pas la seule chose qui peut agacer notre champion national.

Le 19 août 2017, David et Vanessa Douillet se sont mariés, pour le meilleur et pour le pire, en la mairie de Certines dans l'Ain. S'il y a bien quelque chose qui énerve l'expert des tatamis, chez sa partenaire, depuis qu'il a dit "oui", c'est une petite habitude terrible qu'elle a face au petit écran, quand ils sont à la maison. "J'adore parler pendant les films, et de parler d'autre chose que du film, a-t-elle effectivement expliqué lors d'une interview accordé à Femme Actuelle. Ça t'agace hein ?" Ce à quoi son époux a répondu : "Oui beaucoup. C'est l'enfer ! Et elle s'endort. Donc je me dis que je ne vais pas le regarder tout seul. Donc j'arrête le film. Ce qui fait qu'en général, un film nous demande deux ou trois séances."

David Douillet sortait de plusieurs histoires d'amour assez folles quand il a croisé la route de Vanessa. Il avait été marié deux fois et était devenu papa de trois enfants, Jérémie, Myriam et Valérie, nés en 1991, 1994 et 1998 de son union avait Valérie. Mais malgré son expérience, il a été scotché par l'évidence. "On s'est rencontré à une réunion politique, racontait-il dans l'émission 50' Inside. On avait fait tout un tas de trucs, tout un tas de manifestations, et ça se clôturait par un grand repas. Il y avait 400 personnes et Madame était là. J'arrive, je ne m'y attendais pas du tout, tout allait bien, et je la vois, je me dis 'Wow'. Je ne dis rien. Je ne dis rien du tout. Les choses se passent, elle fait une photo avec moi, je ne lui adresse même pas la parole, rien. Platonique total. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais flasher comme ça sur quelqu'un et me dire "C'est elle", sans qu'il y ait un seul son d'échangé entre nous..."