David Douillet opposé à sa femme Vanessa : leur couple mis à rude épreuve dans Les Traîtres

Mercredi 17 août 2022 étaient lancés les deux premiers épisodes des Traîtres, l'émission événement de M6 inspirée du Loup-garou, le jeu de société français. Alors qu'une séquence avec Elsa Esnoult a grandement interpellé les internautes, ce sont également David Douillet et sa femme Vanessa qui ont retenu l'attention.

Et pour cause, d'ordinaire très discrets depuis leur coup de coeur en 2014, le judoka doublement médaillé olympique et la jolie brune de 14 ans sa cadette ont choisi de vivre cette expérience unique ensemble. Malheureusement, celle-ci fut de courte durée pour Vanessa qui s'est révélée être une "traître" dans le jeu face à son mari "loyal". Démasquée par le reste des candidats, c'est elle la première qui a été éliminée. "Je suis fière de vous parce que je suis une traître. Je vous souhaite de bien continuer le jeu, de continuer les enquêtes, continuez à vous amuser et chéri je t'aime", a-t-elle adressé, fair-play, sur son départ avec un petit mot tout particulier pour son époux. "C'est dur pour moi de partir comme ça dès le début. Dans le jeu, ma relation avec David, c'était compliqué. Il a été plus fort que moi", a-t-elle ensuite reconnu.

Car David Douillet et Vanessa avaient beau avoir accepté de se mentir pour le bien du jeu, cela ne fut pas évident pour le couple. "J'ai dû jouer avec la personne que j'aime le plus, lui mentir pour ne pas qu'il ne me découvre", a souligné l'hypnothérapeute lors de la conférence de presse. Mais la situation aurait pu être pire s'ils n'étaient pas aussi soudés dans la vraie vie comme l'a estimé le sportif de 53 ans. "Je déconseille fortement aux couples fragiles de venir dans ce jeu", a-t-il préconisé. Et pour la mère de sa fille Blanche (5 ans) d'ajouter : "Avant d'entrer dans le château, on pense qu'être à deux est un atout. Dans ce cas de figure, où nous sommes dans deux camps opposés, c'est un handicap. On se connaît trop bien."

Finalement, l'aventure aura tout de même eu du positif. "Ce jeu a renforcé notre couple", a encore confié Vanessa, se réjouissant d'avoir pu constater que leur relation était bien basée sur "la confiance, la vérité et l'entraide".