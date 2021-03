David Douillet : Tendres confidences sur sa rencontre coup de foudre avec Vanessa, "l'amour de sa vie"

C'est une histoire qui ressemble, si fort, à un conte de fées. Depuis l'année 2014, David Douillet connaît un bonheur sans tâche auprès de Vanessa Carrara, une hypnothérapeute qu'il a rencontré alors qu'elle était conseillère municipale de la ville de Bourg-en-Bresse. Quand ils se sont croisés pour la première fois, les deux tourtereaux étaient loin de chercher l'amour... mais ils ont dû faire face à l'évidence. "On s'est rencontré pas loin d'ici, c'était à une réunion politique, a rappelé la jeune femme dans l'émission 50' Inside. David était l'invité de cette journée. C'était le guest."

J'étais loin de m'imaginer que je pouvais flasher comme ça

À l'époque, David Douillet n'était pas célibataire. Vanessa Carrara non plus. "On avait fait tout un tas de trucs, tout un tas de manifestations, et ça se clôturait par un grand repas, a poursuivi le judoka. Il y avait 400 personnes et Madame était là. J'arrive, je m'y attendais pas du tout, tout allait bien, et je la vois, je me dis 'Wow'. Je ne dis rien. Je ne dis rien du tout. Les choses se passent, elle fait une photo avec moi, je ne lui adresse même pas la parole, rien. Platonique total. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais flasher comme ça sur quelqu'un et me dire "C'est elle", sans qu'il y ait un seul son d'échangé entre nous."

Je m'entends bien avec mes deux premières femmes

Il faut croire que cette petite voix, qui a résonné en lui quand il prenait la pose avec Vanessa, voyait juste ! Le 19 août 2017, elle a dit "oui" à David Douillet à la mairie de Certines, dans l'Ain. Peu avant, les amoureux accueillaient une petite fille baptisée Blanche - après un an d'amour seulement. David Douillet est donc à la tête d'une jolie famille recomposée : Vanessa Carrara était déjà maman de Romane, 12 ans et d'Agathe, 9 ans. Quant au sportif, il avait été marié à deux reprises et avait eu trois enfants, Jérémie - devenu joueur de basket professionnel -, Myriam et Matteo. "Je m'entends bien avec mes deux premières femmes, elles sont intelligentes et supers, et ce sont les mères de mes enfants, a-t-il conclu. Mais elles savent que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je leur ai dit. Et ça ne se commande pas." Pas sûr qu'elles apprécient...