David Douillet et sa femme Vanessa mariés lors de leur coup de foudre : "Ça n'a pas été simple"

David Douillet est un homme comblé. Papa d'une petite fille de 4 ans, fraîchement marié, l'ancien judoka nage dans le bonheur. Une plénitude qu'il doit à cette rencontre providentielle survenue il y a six ans, lorsqu'il croise le regard de Vanessa, comme il l'a raconté à Gala, le 19 novembre 2020. Nous sommes en 2014 lorsque tout commence. Plus qu'un coup de foudre, David Douillet préfère parler de "coup de chance".

Député des Yvelines, il était en déplacement dans l'Ain lorsqu'il rencontre une conseillère municipale "qui correspondait en tous points" à son idéal féminin. Leur relation - d'abord amicale - s'est rapidement transformée en passion.

À l'époque, c'était un problème car David Douillet était marié depuis vingt ans à Valérie, mère de son fils Mattéo. De son côté, Vanessa était mariée à un médecin généraliste, père de ses deux filles Romane et Agathe. "Ça n'a pas été simple de quitter nos conjoints. On avait l'impression de tout gâcher, de repartir de zéro. Mais ça fait partie des épreuves que nous avons traversées", s'est souvenue Vanessa auprès de nos confrères.

En plus de devoir faire le deuil d'un mariage et gérer le divorce, Vanessa et David Douillet ont du gérer les réactions de leurs enfants. "Entre David et mes filles, ç'a été presque magique parce qu'il a été transparent avec elles, leur annonçant : 'J'aime votre mère, je vous aime aussi, vous n'êtes pas obligées de m'aimer en retour'", raconte la conseillère municipale. "Les deux aînés, Jérémie et Myriam [âgés de 29 et 27 ans et issus de son premier mariage avec Florence, NDLR] avaient déjà quitté le nid, et Mattéo était un jeune homme de 17 ans. Tous ont été très respectueux du choix de leur père et ça s'est très bien passé", apprend David Douillet, qui a pu vivre son amour avec l'approbation de ses proches.

En 2016, leur relation était scellée par la naissance de leur fille Blanche (4 ans). Un an plus tard, en 2017, David Douillet et Valérie se mariaient, entourés de leur famille recomposée. Aujourd'hui, ils sont certains d'avoir trouvé "l'équilibre parfait".

