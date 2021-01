David Douillet séparé de Valérie : une rupture difficile, "c'est violent"

Marié depuis 20 ans à la même femme, Valérie, mère de ses quatre enfants, David Douillet a tout quitté pour une autre. Nous sommes en 2014 lorsque l'ancien judoka tombe sous le charme de Vanessa Carrara et décide de mettre un terme à son mariage. À l'époque, elle était conseillère municipale et lui, député de droite.

"À sa vue, je me suis arrêté net, bloqué. Je me suis dit qu'elle correspondait en tout point à mon idéal fémi­nin, mais je n'ai rien fait pour la séduire. Je savais que je venais de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel avec qui j'échangeais beaucoup, avec qui j'avais envie de vivre", avait raconté l'ancien ministre des Sports à Gala. Avec la naissance de cette idylle, son mariage devait s'enterrer. "C'est arrivé alors que je vivais avec mon épouse depuis 20 ans. Nous étions extrêmement complices. Mais depuis quelques années, petit à petit, graduellement mais sûrement, sans heurts, sans haine, sans reproche, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre", avait-il déploré.

De son côté, Valérie Douillet se rendait "bien compte que ça n'allait plus dans [son] couple." Malgré tout, elle pensait que cette phase difficile allait passer. "Mais quand on vous dit qu'on ne vous aime plus, ça brouille l'image qu'on a de soi. C'est violent. Il l faut rester bien­veillant. On ne partage pas vingt ans de sa vie avec quelqu'un par hasard. On ne doit pas détruire l'autre", s'est souvenue Stéphanie Douillet auprès de Gala, en juin 2016.

Cette rupture a été très difficile pour Valérie Douillet, qui a dû se reconstruire doucement. "Durant un mois je n'ai vu personne. J'avais besoin de me recentrer sur moi, de faire le point (...) Changer d'adresse m'a permis d'entrer dans une nouvelle vie (...) J'ai repris goût à la vie en étant honnête avec moi-même. Je n'ai pas été étonnée d'apprendre qu'ils attendaient un enfant. Je leur souhaite beaucoup de bonheur", avait-elle souhaité auprès de nos confrères.

Pour rappel, David Douillet est papa de quatre grands enfants : Jérémie (28 ans), Myriam (26 ans), Matteo (24 ans) et Christopher (29 ans). Marié à Vanessa Carrara depuis 2017, ils ont accueilli une fille prénommée Blanche (4 ans).