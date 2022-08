Mariage de David Douillet : sa femme Vanessa superbe en robe décolletée et transparente !

S'il y en a un que l'on voit partout en ce moment, c'est bien David Douillet ! La légende du judo français, double champion olympique et quadruple champion du monde a tout gagné dans sa carrière, mais il ne compte pas s'arrêter là. Après une brillante carrière dans la politique, le colosse de près de 2 mètres a décidé de se faire plaisir en participant à plusieurs émissions télévisées. Il y a quelques semaines, on a appris sa participation prochaine à la nouvelle saison de Danse avec les stars, sur TF1. Adepte des jeux, il avait déjà fait une apparition remarquée dans Mask Singer fin 2019 et visiblement, l'expérience lui a bien plu.

Avant d'intégrer le casting de la nouvelle saison de l'émission de danse où il sera opposé entre autres à Anggun, Billy Crawford et Amandine Petit, l'ancien sportif a participé au tout nouveau jeu de M6, Les Traîtres. Accompagné par sa femme Vanessa Douillet, leur couple a été mis à rude épreuve. "C'est dur pour moi de partir comme ça dès le début. Dans le jeu, ma relation avec David, c'était compliqué", a notamment déclaré l'hypnothérapeute de 14 ans la cadette de David Douillet. Mais tout ceci est de l'histoire ancienne puisqu'en ce 19 août, les deux tourtereaux ont un bel évènement à célébrer. Il y a cinq ans jour pour jour, ils se disaient "oui" lors d'un superbe mariage.

Bon anniversaire de mariage mon amour ! Je nous souhaite encore une longue vie ensemble !!

Sur son compte Instagram, la mère de la jeune Blanche a publié une très belle déclaration à son homme en cette journée si spéciale. "Bon anniversaire de mariage mon amour ! Je nous souhaite encore une longue vie ensemble !! Merci d'être TOI", écrit-elle sur une publication où elle a dévoilé plusieurs photos de cette journée unique. Sur les clichés, l'ex conseillère municipale de Bourg-en-Bresse est tout simplement sublime dans sa robe blanche au décolleté plongeant. La cérémonie civile s'est tenue en la mairie de Certines, commune de l'Ain, d'où la belle brune est originaire et quand on voit les photos, on se dit que les amoureux avaient très bien fait les choses.