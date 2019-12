Mask Singer : David Douillet, lion démasqué, sa femme Vanessa "la plus fière"

Aux côtés de son homme pour sa participation à Mask Singer, Vanessa Douillet s'est elle aussi exprimée sur Facebook après son élimination. "Quelle aventure incroyable mon Lion à tes côtés @daviddouilletofficiel. Des mois de préparation. Je suis La lionne la plus fière de la jungle ce soir. Et non 'Le Lion n'est pas mort ce soir' il n'a jamais été aussi vivant. Les lionceaux sont émerveillés et ont adoré ton swing!!! On t'aime !!!", a-t-elle écrit dans la soirée du 6 décembre, partageant également une photo d'elle le visage maquillé.