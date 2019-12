Mask Singer : Le cupcake démasqué et accusé de triche, le lion grand champion

Le 6 décembre 2019, le cinquième prime de l'émission Mask Singer a permis de découvrir l'identité de deux nouvelles célébrités. Après les votes du public, ce sont finalement le mignon petit cupcake et l'imposant lion qui ont dû ôter leurs masques. Alors les enquêteurs Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry avaient-ils visé juste ?

Ça s'appelle de la triche

Pour faire le show, le cupcake a choisi d'interpréter le tube Call me maybe de Carly Rae Jepsen. Le jury a pensé que la star déguisée face à eux pouvait être Coeur de Pirate, Isabelle Boulay ou encore Véronique DiCaire. Après quelques discussions, les enquêteurs ont finalement penché pour Natasha St-Pier. Le grand moment de vérité est arrivé et le cupcake s'est démasqué. C'était bien Natasha St Pier qui était dissimulée sous le masque ! La chanteuse canadienne a tenu à clarifier la situation d'emblée. "Kev, je voulais mettre les choses au clair tout de suite. Tu m'as demandé si je venais du Canada, non je venais de Porte de Bagnolet." S'en est suivi un fou rire général sur le plateau. Bon joueur, Kev a tout de même répondu :"Ça s'appelle de la triche mais je m'en fiche parce que je vous aime énormément."