Danse avec les stars 2022 : Un sportif très connu au casting, grosse annonce !

A quelques semaines du coup d'envoi de la douzième saison de Danse avec les stars sur TF1, le casting se dessine déjà. Après avoir confirmé les participations du chanteur philippin Billy Crawford, du comédien Florent Peyre et de l'influenceuse Léa Elui, la production officialise la venue d'une autre star bien connue à travers toute la France ! Il s'agit d'un ancien sportif passé par la case politique...

Son nom avait déjà circulé ces derniers jours. David Douillet sera bel et bien de la partie ! Dès l'automne prochain, l'un des judokas français les plus titrés de l'histoire qui a même été nommé ministre des Sports entre 2011 et 2012 foulera le parquet de DALS. C'est sur Twitter que la production annonce la belle nouvelle. "Le double Champion Olympique @DDouillet rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars", peut-on lire en légende d'une vidéo où il s'exprime lui-même sur le sujet. "Bonjour, je suis David Douillet et je me suis lancé un défi assez conséquent pour moi : j'ai décidé de participer à Danse avec les stars. Ça va être beaucoup de travail, j'espère que je vais beaucoup m'amuser surtout et pouvoir vous procurer un peu de plaisir. Voilà, à très vite", lance-t-il alors. En commentaires, les internautes se réjouissent de revoir prochainement le sportif de 53 ans à la télévision.