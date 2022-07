Danse avec les stars 2022 : Une Miss France, un ex-ministre, des chanteurs... Le casting se dessine !

Danse avec les stars revient dès cet automne pour une douzième saison. Si pour l'heure la date officielle du coup d'envoi du célèbre concours de TF1 n'a pas été annoncée, une partie du casting semble avoir été révélé. Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines, nos confrères du Parisien sont en mesure de confirmer l'identité de neuf personnalités participantes !

Un casting presque complet pour DALS

Tout d'abord, une star internationale est attendue. Il s'agit de Billy Crawford ! Une information que la production de Danse avec les stars elle-même confirme via un post sur le compte Twitter officiel de l'émission. L'ancien chanteur philippin est connu pour son tube Trackin' sorti en 2002 mais aussi pour sa relation de couple avec la Française Lorie. Il affrontera l'un des visages de TF1 à savoir Thomas Da Costa, un acteur et rappeur de 23 ans qui interprète Axel Teyssier dans la série à succès de la chaîne Ici tout commence. Autre nouveau visage qui foulera le parquet de TF1 : Stéphane Legar. Son nom n'est pas le plus connu. Pourtant, ce mannequin et chanteur israélo-togolais de 24 ans comptabilise 1,6 million d'abonnés sur TikTok et a même signé la bande originale française de Sonic 2 ! L'humoriste et comédien de 42 ans Florent Peyre, sollicité à plusieurs reprises, sera également de la partie, tout comme l'ancien ministre et judoka David Douillet.

Côté femmes, le casting promet du niveau également. Notre Miss France 2021 Amandine Petit devrait dévoiler ses talents de danseuse. Aussi, plusieurs chanteuses ont été sollicitées. Parmi elles, Carla Lazzari, représentante de la France à l'Eurovision Junior en 2019 avec son titre Bim Bam Toi. Eva Garnier, 21 ans, un NRJ Music Award de l'artiste francophone de l'année 2021... et petite soeur de Jazz Correia, star de télé-réalité, participe à DALS, tout comme Anggun, célèbre chanteuse qui a récemment quitté le jury de Mask Singer.

Du changement côté danseurs et jurés

D'autres noms circuleraient, comme ceux de Frankie Muniz alias Malcolm dans la série du même nom, de l'humoriste Az ou encore celui de l'influenceur Riadh récemment vu dans Pékin Express. Toutefois, la production souhaiterait recruter surtout des candidates. "Il va falloir trouver des femmes, confie un proche de la production. Seules deux ont gagné (Shy'm en 2011 et Alizée en 2013), ce serait bien d'avoir enfin une troisième gagnante...", glisse une source au Parisien.

Rappelons que cette prochaine édition est placée sous le signe du changement. En effet, Karine Ferri ne sera plus aux commandes de la deuxième partie de soirée, et ce n'est pas tout. Les danseurs Christian Millette et Maxime Dereymez sont écartés, tout comme l'iconique Denitsa Ikonomova. Le jury de DALS sera alors composé de l'historique Chris Marques accompagné de François Alu, le finaliste de l'an passé Bilal Hassani et la danseuse pro Marie-Agnès Gillot.