Danse avec les stars 2022 : un célèbre humoriste rejoint l'aventure !

D'autres noms de personnalités circulent depuis plusieurs jours. En effet, nos confrères du Parisien ont avancé les noms de douze candidats, dont ceux de Billy Crawford et Florent Peyre qui ont fini par être confirmés. Ces derniers pourraient donc se retrouver face à Thomas Da Costa, un acteur et rappeur de 23 ans qui interprète Axel Teyssier dans la série Ici tout commence, Stéphane Legar, un mannequin et chanteur israélo-togolais de 24 ans qui cartonne sur TikTok, l'ancien ministre et judoka David Douillet, l'ex-Miss France 2021 Amandine Petit, les chanteuses Carla Lazzari, Eva Garnier et Anggun. Le nom de la star américaine Frankie Muniz a également été prononcée, tout comme ceux de l'humoriste Az et de l'influenceur JustRiadh, récemment vu dans Pékin Express.

Du côté des danseurs, il y aura par ailleurs du changement. Trois danseurs emblématiques ont été évincés de la compétition, à savoir Christian Millette, Maxime Dereymez et Denitsa Ikonomova. Quant au jury, il sera composé de Chris Marques comme toujours, François Alu pour sa deuxième saison, le finaliste de l'an passé Bilal Hassani et la danseuse pro Marie-Agnès Gillot.