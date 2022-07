Danse avec les stars : Un 3e danseur évincé, après Denitsa et Christian, tristes révélations !

Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour le moment du côté des danseurs professionnels de Danse avec les stars (TF1). Ce mercredi 27 juillet 2022, l'un deux a officialisé son départ de l'émission, alors qu'il y participait depuis la saison 1, en 2011.

La rumeur courait, elle est désormais confirmée. Maxime Dereymez ne sera pas de retour dans la prochaine saison de Danse avec les stars. C'est à travers un post Instagram qu'il a tenu à avertir les téléspectateurs de TF1 qui suivaient ses aventures sur le parquet. "Dals et moi ne soufflerons pas notre 12ème bougie. Et ce n'est pas sans émotion, car cette émission aura littéralement changé ma vie. Je me suis investi à 300% chaque saison, sur chaque tableau pour offrir le meilleur de moi-même, sublimer mes partenaires et honorer cette magnifique place de coach et de chorégraphe. Ce challenge à répétition m'aura nourri, inspiré et ouvert les portes vers d'autres horizons. Je remercie le public car votre soutien, votre bienveillance, votre fidélité, vos commentaires, vos messages et vos critiques m'ont toujours beaucoup aidé et porté. Merci également à TF1 d'avoir mis la Danse de Salon en lumière. Enfin je reste très optimiste quant à mes futurs projets et je me languis de les partager avec vous", a-t-il écrit.

Afin d'illustrer ses propos, Maxime Dereymez a posté diverses photos de ses années Danse avec les stars. On peut le voir avec toutes ses partenaires : Sofia Essaidi (avec laquelle il est arrivée en finale face au gagnant M. Pokora lors de la saison 1), Shy'm (avec qui il a gagné la saison 2), Estelle Lefébure, Laury Thilleman, Tonya Kinzinger, Sophie Vouzelaud, Caroline Receveur, Arielle Dombasle, Pamela Anderson, Clara Morgane et Lââm.