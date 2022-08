Diaporama : Danse avec les stars 2022 : Un sportif très connu au casting, grosse annonce !

3 / 26

David Douillet - Le prince de Monaco et D.Douillet donnent le départ de la course cycliste Sapaudia Monoïkos, entre Monaco et Albertville, le 20 juin 2022. Cet événement est organisé au profit de la lutte contre la leucémie, afin de promouvoir le don des cellules souches et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. © Claudia Albuquerque / Bestimage