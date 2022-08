Danse avec les stars : Une danseuse emblématique annonce son grand retour

Katrina Patchett ne retrouvera malheureusement pas son grand ami Maxime Dereymez. Il a en effet récemment confié qu'il avait été évincée de l'émission. "Dals et moi ne soufflerons pas notre 12ème bougie. Et ce n'est pas sans émotion, car cette émission aura littéralement changé ma vie. Je me suis investi à 300% chaque saison, sur chaque tableau pour offrir le meilleur de moi-même, sublimer mes partenaires et honorer cette magnifique place de coach et de chorégraphe. Ce challenge à répétition m'aura nourri, inspiré et ouvert les portes vers d'autres horizons. Je remercie le public car votre soutien, votre bienveillance, votre fidélité, vos commentaires, vos messages et vos critiques m'ont toujours beaucoup aidé et porté. Merci également à TF1 d'avoir mis la Danse de Salon en lumière. Enfin je reste très optimiste quant à mes futurs projets et je me languis de les partager avec vous", avait-il écrit. Christian Millette et Denitsa Ikonomova, qui ne seront également pas de retour, avaient aussi fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Et le week-end dernier, c'était au tour de Joël Louzo, qui avait partagé l'aventure avec Lola Dubini l'an dernier, et Coralie Licata, qui était avec Moussa de Koh-Lanta, d'annoncer leur départ.