Katrina Patchett à nouveau en couple : elle officialise avec son amoureux, un charmant brun

Grande et belle nouvelle concernant Katrina Patchett. Le 20 octobre 2022, la danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1) était de sortie pour un événement d'exception. Et ce n'est pas seule qu'elle a fait le déplacement et a fait crépiter les flash des photographes.

Hier soir, Richard Orlinski était à l'honneur à l'occasion de la soirée Lancôme x Orlinski, organisée dans le cadre du lancement d'une capsule collector. La marque a confié sa rose emblématique au célèbre et talentueux sculpteur et artiste contemporain de 56 ans pour une réinterprétation pop art. Pour l'occasion, des personnalités ont été conviées, parmi lesquelles Katrina Patchett. La sublime blonde de 35 ans, divine en robe courte dorée, a pris la pose seule ou avec son grand ami Maxime Dereymez et Fabienne Carat. Mais pas que !

Katrina Patchett a profité de cette belle soirée pour officialiser son couple. Vous avez bien lu, elle n'est plus célibataire. C'est au bras d'un charmant brun au cheveux légèrement long qu'elle s'est affichée. Un homme qui est un peu du même style que son ancien mari, il faut bien l'avouer.

Auparavant, c'est avec Valentin d'Hoore qu'elle filait le parfait amour. Mais en novembre 2020, le public a appris qu'ils allaient divorcer. "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus huit ans d'amour et un mariage Valentin et moi avons décidé de se séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue. Je suis partie retrouver ma famille en Australie mais je vais vite revenir en France", avait-elle écrit. Un an plus tard, auprès de Paris Match, elle avait assuré qu'elle était toujours célibataire : "Je n'ai pas retrouvé l'amour mais je suis très heureuse dans ma vie. Je suis restée en très bons termes avec mon ex-mari Valentin D'Hoore."

Reste à savoir si Katrina Patchett s'exprimera sur sa nouvelle situation amoureuse.