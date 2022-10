Danse avec les stars : Les demi-finalistes choisis, le plus mauvais candidat (et de loin !) encore sauvé

Qui dit vendredi dit Danse avec les stars ! Ce 28 octobre 2022, TF1 diffusait un nouveau prime de sa célèbre émission de danse, les quarts de finale, et malheureusement la compétition a été ponctuée par une nouvelle absence. L'hécatombe se poursuit...

Quelques heures avant ce nouvel épisode de la saison 12, un personnage historique de Danse avec les stars a annoncé qu'il ne pourrait malheureusement pas être présent, et ce n'était pas la première fois cette saison : Christophe Licata. Le charmant danseur originaire du Sud a annoncé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Je souhaitais vous informer que je ne pourrai accompagner ma @leaelui sur ce prime @dals_tf1. J'ai été malade pendant les entraînements mais je vous rassure rien de grave", a-t-il d'abord écrit avant d'annoncer que ce serait Jordan Mouillerac qui le remplacerait aux côtés Léa Elui. La jeune star des réseaux sociaux était opposée à Billy Crawford, Stéphane Legar, Thomas Da Costa et Carla Lazzari pour décrocher une place en demi-finale. Le but de la soirée, repousser les limites, c'est à dire battre le meilleur score qu'ils avaient fait jusqu'à présent.

Deux prestations par duo

Billy Crawford et Fauve Hautot avaient 38 points à battre. Le chanteur et sa partenaire ont d'abord effectué un quickstep mais en raison de quelques imprécisions, ils n'ont récolté "que" 32 points.

Manche 2 (improvisation d'une danse en direct après tirage au sort) : Une valse. Ils ont obtenu 20 points, donc après cumul avec la première manche : 52 points

Thomas Da Costa et sa partenaire Elsa Bois ont été sauvés quatre fois dans les émissions précédents, de quoi énerver certains internautes qui pensent que l'acteur d'Ici tout commence bénéficie de la grosse cote de popularité de la compagne de Michou. Le duo s'est d'abord élancé sur un american smooth exécuté sur le tube (Everything I Do) I Do It for You de Bryan Adams pour battre ses 27 points. En dessous du niveau demandé en quart de finale, Thomas Da Costa n'a récolté que 24 points.

Manche 2 : Un tango. Ils ont obtenu 5 points, donc au total 29 points.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy devaient battre 35 points. La jeune chanteuse et son danseur ont d'abord réalisé un chacha. Si ils ont conquis le jury, ils n'ont atteint "que" 34 point à l'issue de cette première prestation.

Manche 2 : Un jive. Ils ont obtenu 25 points, donc au total 59 points

Léa Elui et Jordan Mouillerac avaient 31 points en ligne de mire. Ils ont d'abord effectué un paso doble qui leur a permis d'avoir 27 points. Ils n'ont pas atteint l'objectif de dépassement de leur meilleur score.

Manche 2 : Une samba. Ils ont obtenu 10 points, donc au total 37 points.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué se sont enfin retrouvés. Calisson souffrait d'une côte fêlée consécutive à un porté. Le record à battre était de 36 points et ils ont d'abord effectué un fox trot sur Forrest de Soprano. Ils sont le duo à avoir battu son record avec 37 points. Ils ont gagné 30 secondes de plus pour se préparer pour leur seconde prestation.

Manche 2 : Un chacha. Ils ont obtenu 15 points, donc au total 52 points.

Le face-à-face

Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont obtenu le plus de points à l'issue des deux danses et ont donc été directement été qualifiés pour la demi-finale.

Les quatre autres couples se sont affrontés au face-à face sur une salsa.

Votes du public et élimination

Thomas Da Costa et Elsa Bois ont été sauvés par le public, pour la cinquième fois, Billy Crawford et Fauve Hautot ont été sauvés par le jury, tout comme Stéphane Legar et Calisson Goasdoué. C'est donc Léa Elui qui a été éliminée aux portes de la demi-finale alors que son niveau était bien supérieur à celui de Thomas Da Costa. Un véritable scandale pour certains...

Côté audiences, nos confrères de Puremédias rapportent que ce huitième prime de Danse avec les stars a attiré 2,35 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de l'ensemble du public et 25,7% des FRDA-50. Un score qui a permis à TF1 de se classer en deuxième position des audiences du vendredi soir.