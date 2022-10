Danse avec les stars : Un danseur absent à la dernière minute, l'hécatombe se poursuit, sa terrible annonce

Ce n'est pas la première fois que Christophe Licata est contraint de s'absenter. Le 4 octobre dernier, il avait écrit : "Bonjour à tous. Ce message pour vous dire que malheureusement je suis souffrant et que je serai par conséquent absent de #dals cette semaine ! Pour me remplacer, c'est @jordanmouillerac qui dansera avec mon adorable @leaelui ! Je leur souhaite de faire un show exceptionnel afin que je puisse retrouver ma belle @leaelui la semaine prochaine ! Je suis de tout coeur avec eux et de mon côté je suivrai cela de près @dals_tf1 Je vous embrasse !"

Christophe Licata n'est pas le seul danseur à avoir connu un imprévu. Début octobre, Calisson Goasdoué a révélé qu'à cause d'une blessure, elle ne pouvait pas danser avec son partenaire Stéphane Legar. Durant deux semaines, elle avait donc été remplacée par Candice Pascal. Et le 21 octobre, c'est Anthony Colette qui a annoncé une mauvaise nouvelle : "Les amis je ne serai pas présent sur le prime ce soir, je me suis blessé en répétant hier." Le jury n'a pas été épargné puisqu'une semaine après le lancement, Chris Marques s'est absenté, car il avait contracté la Covid-19. Il avait été remplacé par son ami Jean-Marc Généreux.