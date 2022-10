Danse avec les stars, c'est l'hécatombe ! Une autre danseuse absente à la dernière minute...

Il y aura quelques changements lors du prime de Danse avec les stars diffusé ce vendredi 7 octobre 2022, sur TF1. A quelques heures de la nouvelle émission, présentée par Camille Combal, l'un des candidats a annoncé qu'il avait été contraint de changer de partenaire.

Stéphane Legar ne dansera en effet pas au bras de sa partenaire lors de la soirée placée sous le signe de La bataille des juges. Un prime au cours duquel chaque membre du jury dansera avec les deux binômes de son équipe. A l'instar d'Anggun et Adrien Caby, Stéphane Legard et Calisson Goasdoué partageaient cette semaine spéciale avec François Alu. Le but ? Finir en première place pour échapper au face à face. Mais à la veille de la soirée en direct, un imprévu est venu bouleverser quelque peu les équipes.

Calisson Goasdoué est contrainte de déclarer forfait pour le prime de ce soir, pour des raisons de santé. Une mauvaise nouvelle annoncée par son partenaire Stéphane Legar en story Instagram. "La famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous informer que demain il y aura un petit changement. Malheureusement, ma Calisson ne pourra pas participer au prime mais elle reviendra le plus vite possible ! C'est la santé avant tout !", a écrit le jeune homme dans un premier temps. Il a ensuite révélé le nom de sa remplaçante : "Candice Pascal et moi on bosse dur pour vous donner la meilleure prestation demain. Gros bisous à vous et surtout, ne vous inquiétez pas. On lâche rien !"

Espérons pour Calisson Goasdoué qu'elle sera vite remise sur pied. Tout comme Christophe Licata. Le partenaire de Léa Elui sera également aux abonnés absents comme il l'a révélé le 4 octobre. "Bonjour à tous, ce message pour vous dire que malheureusement je suis souffrant et que je serai par conséquent absent de DALS cette semaine ! Pour me remplacer, c'est Jordan Mouillerac qui dansera avec mon adorable Léa Elui ! Je leurs souhaite de faire un show exceptionnel afin que je puisse retrouver ma belle Léa Elui la semaine prochaine ! Je suis de tout coeur avec eux et de mon côté je suivrai cela de près Je vous embrasse !", écrivait-il sur Instagram.

Les jurés ne sont pas épargnés puisque le 14 septembre, c'est Chris Marques qui annonçait qu'il ne pouvait pas se rendre sur le prime, car il avait contracté la Covid-19. Il avait ainsi été remplacé au pied levé par Jean-Marc Généreux, qui faisait partie de l'équipe de 2011 à 2019. Un bonheur pour les téléspectateurs de TF1 qui étaient heureux de son (court) retour.