Danse avec les stars : Un danseur obligé de se retirer, son remplaçant tout trouvé

De tout coeur avec eux

"Bonjour à tous, ce message pour vous dire que malheureusement je suis souffrant et que je serai par conséquent absent de DALS cette semaine ! Pour me remplacer, c'est Jordan Mouillerac qui dansera avec mon adorable Léa Elui ! Je leurs souhaite de faire un show exceptionnel afin que je puisse retrouver ma belle Léa Elui la semaine prochaine ! Je suis de tout coeur avec eux et de mon côté je suivrai cela de près Je vous embrasse !", a-t-il écrit sur son compte Instagram, de quoi décevoir ses fans.



Jordan Mouillerac sera donc aux côtés de Léa Elui, qui avait ému les téléspectateurs la semaine dernière après avoir dansé avec sa grand-mère. Cette douzième saison a déjà été marquée par une absence de dernière minute de cette envergure. En effet, la star des jurés Chris Marques avait été remplacé il y a deux semaines par Jean-Marc Généréux après avoir contracté la Covid-19. Il a retrouvé son fauteuil aux côtés des autres jurés depuis.