Danse avec les stars - Léa Elui bouleversée par l'arrivée surprise d'un proche, sa prestation interrompue

Cette année, les producteurs de Danse avec les stars ont décidé d'ajouter un peu de piment à la compétition. Ainsi, de nouvelles règles ont été apportées, comme celle de donner un pouvoir de taille uniquement à Chris Marques. Et ce vendredi 30 septembre, les neuf candidats encore en lice ont été confrontés à un défi inédit dans l'histoire de l'émission.

En effet, Billy Crawford, Stéphane Legar, Carla Lazzari, Anggun, Eva, Thomas Da Costa, Florent Peyre, Amandine Petit et Léa Elui ont été surpris par des danseurs mystères en pleine danse. Ils devaient alors tout faire pour s'adapter à leur arrivée lors des dernières secondes de leur prestation sans savoir qui se cachait derrière les masques.

Pour Léa Elui qui dansait avec son partenaire Christophe Licata sur un un American Smooth sur la chanson Le sens de famille de Grand Corps Malade et Leïla Bekhti, l'émotion était vraiment très très forte. Et pour cause, le danseur mystère était sa grand-mère Danielle. Cette dernière a fait la surprise à sa petite-fille en s'invitant sur le parquet. Elle est alors arrivée dans son dos avant de lui tapoter l'épaule. Lorsque l'influenceuse s'est retournée, elle a immédiatement fondu en larmes, n'étant alors pas capable de reprendre ses esprits et de poursuivre sa chorégraphie.

Vous êtes hyper touchants

"Vous êtes hyper touchants vous trois" a commenté la jurée Marie-Agnès Gillot, alors que Léa Elui enlaçait sa grand-mère. Pour rappel, Léa Elui était l'une des sensations de ce nouveau casting, puisqu'elle est une star absolue des réseaux sociaux. Elle compte pas moins de 17 millions d'abonnés sur TikTok, ainsi que 11 sur Instagram et 1 sur YouTube. Elle s'était fait connaître en 2016 en publiant des vidéos de danse orientale sur les réseaux, avant de créer des vidéos humoristiques et des tutoriels de maquillage et de coiffure sur Instagram et sur YouTube. Mais paradoxalement, elle est plutôt discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée.

Si elle s'affichait récemment en couple lors du défilé Etam de la Fashion Week avec son chéri Scott Morton - qui travaille au sein de la prestigieuse agence Wilhelmina Models à Londres - elle ne parle que très rarement de sa famille. C'était donc avec énormément d'émotion qu'elle a accueilli sa grand-mère sur le plateau de DALS.