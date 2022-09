Danse avec les stars : Des danseurs mystères débarquent, les 1ers indices révélés !

A 24 heures du grand soir, des indices sont balancées par la chaîne. Carla Lazzari et Pierre Mauduy auront le droit à un duo de danseurs mystères. Cachés derrières des combinaisons rouges et des masques, ils assurent avoir été "émerveillés" par ses prestations. Les indices sont les suivants : une coupe, le signe "AA", "nous sommes deux mais nous avons formé qu'un", "champions". Sur un tango, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué seront accompagnés d'un proche du chanteur sur les vingt dernières secondes de la chorégraphie. Eva et Jordan Mouillerac danseront un chacha avec une personnalité mystère. Léa Elui et Christophe Licata partent sur un american smooth et la jeune femme tente de soudoyer son danseur avec un burger pour avoir l'identité du danseur mystère. Billy Crawford et Fauve Hautot vont danser avec une "célébrité connue du grand public". Les indices sont les suivants : une île, un micro, les mots "awards" et "Star Academy". Anggun retrouvera quelqu'un de "bilingue", Thomas Da Costa un "chef", Eva avec quelqu'un issu du milieu de la musique, Amandine Petit aura un lien avec le mot "poule" et Florent Peyre dansera avec une personne issue du monde de la comédie.