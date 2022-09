Danse avec les stars : Nouveau candidat éliminé, gros désaccord entre les jurés au moment de délibérer

Danse avec les stars était de retour ce vendredi 30 septembre sur TF1 pour un quatrième numéro. Après les éliminations de David Douillet et Katrina Patchett, Théo Fernandez et Alizée Bois ainsi que de Clémence Castel et Candice Pascal, un nouveau couple a dû quitter la compétition au terme d'une soirée pleine de surprises !

En effet, comme annoncé précédemment sur les réseaux sociaux, Anggun, Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Elui, Eva Queen, Carla Lazzari, Amandine Petit, Thomas Da Costa et Stéphane Legar ont dû assurer des prestations avec leur partenaire, mais pas que. Un danseur mystère (ou plusieurs) s'est à chaque fois invité sur le parquet pour surprendre les couples. La découverte de leurs identités s'est fait pendant la danse et il a pu s'agir d'un ami, un membre de la famille ou même d'une personnalité bien connue.

Les danseurs mystères démasqués

Léa Elui et Christophe Licata

Ils ont dansé sur un American Smooth et la célèbre tiktokeuse a fini par être rejoint sur le parquet par Danielle, la grand-mère de Léa.

Thomas Da Costa et Elsa Bois

Il y avait comme indice le mot "chef", ce qui laissait entendre qu'il pourrait s'agir d'une co-star du comédien provenant du casting Ici tout commence. Il s'agissait effectivement de sa collègue Pola.

Billy Crawford et Fauve Hautot

Ils devaient danser avec "une célébrité connue du grand public". Les indices étaient : "une île", "un micro" et les mots "awards" et "Star Academy". Le danseur mystère était sa femme Coleen.

Ines Vandamme et Florent Peyre

Le duo a retrouvé une personne issue du monde de la comédie, c'était sa femme Virginie Stref.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué

Sur un tango, ils ont été accompagnés d'un proche du chanteur sur les vingt dernières secondes de la chorégraphie : Keen'V.

Amandine Petit et Anthony Colette

Leur danseur mystère avait un lien avec le mot "poule". Il s'agissait de : son père Jean-Luc.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy

Le duo a quant à lui eu le droit à deux danseurs mystères. "Nous sommes deux mais nous avons formé qu'un", ont-il déclaré. La chanteuse a découvert que c'était les gagnants de la saison 4 : Alizée et Grégoire Lyonnet.

Eva et Jordan Mouillerac

Ils ont livré une performance sur un chacha avec une personnalité issue de la télé-réalité : sa soeur Jazz.

Anggun et Adrien Caby

Ils ont de leur côté retrouvé sur scène "quelqu'un de bilingue". Il était question de Jean-Marc Généreux.

Face à face et élimination

Léa Elui et Christophe Licata ainsi qu'Eva et Jordan Mouillerac et Thomas Da Costa et Elsa Bois ont moins convaincu les jurés Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot. Ils se sont ainsi retrouvés en face à face. Les duos ont dansé chacun leur tour sur le même titre avant d'être une première fois départagés par les votes du public, lequel a décidé de sauver Thomas Da Costa et Elsa Bois. Les juges ont ensuite pris la décision de maintenir dans l'aventure Léa Elui et Christophe Licata. Ainsi ce sont Eva et Jordan Mouillerac et Thomas Da Costa qui ont été éliminés de la compétition cette semaine. Ils étaient évidemment très déçus au moment d'apprendre cette décision, alors que les votes étaient très serrés. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la compétition !