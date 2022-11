Danse avec les stars : Impressionnante chute d'un candidat en plein direct, "ne vous inquiétez pas, mon dos va bien..."

Lors de cette soirée, le vainqueur de la première saison de la compétition de danse, Matt Pokora est revenu en tant que coach avec son acolyte Katrina Patchett. A l'issue de l'émission, Billy Crawford a été le premier qualifié pour la demi-finale. Les juges Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot ont sauvé Stéphane Legar et sa partenaire. Le public a ensuite sauvé Carla Lazzari et Pierre Mauduy. "Par respect pour son travail et le parcours d'Elsa", François Alu a accordé son vote au candidat néanmoins éliminé, Thomas Da Costa, star de la série Ici tout commence.

Côté audiences, TF1 est arrivée deuxième derrière Tropiques criminelles (France 2) comme l'indique Puremédias.com. L'émission a attiré, jusqu'à 22h58, 2,53 millions de téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience sur l'ensemble du public. Pour rappel il y a une semaine, le show avait fait séduit 2,35 millions de téléspectateurs, 12,6% de l'ensemble du public et 25,7% des FRDA-50.