Tayc : Le complice de Fauve Hautot en route pour le mariage ? "Tout est prêt..."

À sa grande surprise, Tayc, qui avait été viré d'une soirée pour propos indécents, accède à sa requête ! "La salle est réservée déjà. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? Le 12 novembre 2021... Donc j'attends en fait. Et puis, maman a fait des beignets... Tout est prêt, tu n'as qu'à venir", balance-t-il avec humour. La date correspondait ainsi à un concert.

La belle Juliet a alors pris la décision d'emmener la blague encore plus loin. Elle désigne désormais Tayc comme son "fiancé" sur TikTok et se prend au jeu. "On va changer la date du mariage. On voit que ça a pris énormément d'ampleur sur TikTok, on ne veut pas de manifestations ni de grèves. On ne veut pas que le jour J soit perturbé", déclare-t-elle. Plus encore, elle indique avoir envie de débarquer au concert de Tayc en robe de mariée ! "Mariage en préparation, il faut m'aider à choisir ma robe", écrit-elle devant une boutique de robes spécialisées.