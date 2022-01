Tayc viré d'une soirée : une phrase choc du chanteur en cause, la victime témoigne

Une phrase choc qui a changé le cours de la soirée. En effet, sans plus attendre, Julie a pris la décision de virer ce fameux Julien de chez elle. "Je l'ai envoyé chier. Déjà, c'est mon meilleur ami, il ne se passe rien d'autre entre nous. Et puis tu es qui toi pour venir chez moi et me 'manquer de respect' de surcroît devant ma petite soeur. Donc j'avais demandé à mon meilleur ami de le foutre dehors et en cinq minutes le fameux Julien était dehors", se souvient-elle.

Ce n'est que bien des années plus tard, en 2021, que Julie réalise que cet homme grossier n'est autre que Tayc, qui chante son amour pour la gente féminine et ex-partenaire de Fauve Hautot dans Danse avec les stars fin 2021. "Pour rigoler je lui ai envoyé un message sur Instagram", déclare-t-elle. Sur ce message envoyé le 22 janvier 2021 apparaît une photo prise lors de ladite soirée où Tayc prend la pose avec les autres invités. "Alors là", écrit Julie avec un smiley qui pleure de rire. "Evidemment, il ne le verra jamais et je pense qu'il ne répondra jamais", conclut la jeune femme.