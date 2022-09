Lorie Pester en couple avec un homme important de la musique : ce que l'on sait du père de sa fille

Lorie Pester est l'une des actrices vedettes du téléfilm franco-belge Les Mystères de la duchesse diffusé ce samedi sur France 3. L'actrice qui joue le rôle du capitaine de gendarmerie Maud Arthuis, partage l'affiche avec Jérémy Banster, Ludmila Mikael, Patrick Raynal ou encore Danièle Lebrun.

À tout juste 40 ans, Lorie Pester est une jeune maman comblée aux côtés de sa fille Nina qui a fêté ses 2 ans en août dernier. En revanche, on en sait peu sur l'identité du père de sa fille. On sait néanmoins que l'interprète de Je serai (ta meilleure amie) avait officialisé son couple en novembre 2018 sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc. présenté par Daphné Bürki sur France 2. Lorie Pester tenait toutefois à faire une mise en garde : "Je vais essayer de garder un jardin secret, avait-elle confié. Et je pense que construire un couple d'artistes est encore plus compliqué." En parlant d'artistes, son compagnon, dont elle tait l'identité, travaille avec des musiciens au quotidien. Il est une des trois personnes les plus importantes d'une célèbre maison de disque.

Je peux être violente si je débusque un photographe

Dans une interview accordée à Gala en janvier 2020, la maman de Nina avait expliqué la raison pour laquelle elle ne supporte plus la médiatisation de sa vie privée. "J'ai l'habitude d'être "pararazzée" mais l'autre pas forcément. Et ça vole mon intimité. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est un cauchemar, a-t-elle avoué avant d'ajouter : "Mais vous savez, je peux être violente si je débusque un photographe, je ne fais pas de la boxe pour rien." A bon entendeur !

Par le passé, Lorie Pester a connu des relations amoureuses très médiatiques notamment avec Garou de 2007 à 2010, avec l'acteur Philippe Bas de 2010 à 2012 et, bien sûr avec Billy Crawford de 2002 à 2004. Récemment, dans une interview chez nos confrères du Parisien, ce dernier, qui participe à la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1, est revenu sur ses rapports avec son ex : "Elle a une famille et moi aussi. J'ai 40 ans et 'et moi je préfère rester toute seule' (en référence au titre de la chanteuse, ndlr). On s'est mutuellement félicités quand nos enfants sont nés, mais c'est tout. Ma femme est là." En gardant le mystère sur l'identité de son compagnon, Lorie Pester, qui est devenue une jeune femme mature, semble vouloir corriger les erreurs du passé.