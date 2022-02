Lorie séparée de Philippe Bas : confidences sur leur relation amoureuse "très saine" et leur rupture

Lorie qui joue la statue de cire au musée Grévin avant de s'animer devant une de ses jeunes fans, Lorie qui réveille une petite fille dont elle est l'idole ou qui quitte une émission de télévision pour se rendre chez une autre pré-ado... Pendant les années 2000, alors qu'elle était au top de sa carrière, la chanteuse a fait de nombreuses fois partie du casting de Stars à Domicile, l'émission de variété présentée par Flavie Flament sur TF1 et devenue culte.

Alors que celle-ci est de retour ce samedi avec de nombreux nouveaux invités (Julien Doré, Clara Luciani, Gims...), elle rappellera aux téléspectateurs les meilleurs moments vécus il y a 20 ans, dont ceux avec la chanteuse de Sur un air latino. A l'époque à peine sortie de l'adolescence, celle-ci partageait sa vie avec le chanteur Billy Crawford, une belle romance qui avait duré deux ans.

Après une histoire très médiatisée avec le canadien Garou, elle avait ensuite vécu une autre belle idylle avec l'acteur Philippe Bas, qui a partagé sa vie entre 2010 et 2012. S'ils étaient restés plutôt discrets à l'époque, celui-ci avait expliqué qu'ils s'étaient quittés en bon termes.

"Il n'y a rien eu de gênant dans ce qui a été publié de mon histoire avec Lorie et puis cela aurait été grotesque de faire semblant de ne pas être ensemble et de ne pas être pris en photos à deux. Notre relation était très saine. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne", avait-il raconté. Celui qui a désormais "tourné la page et ne regrette rien" a lui aussi refait sa vie avant de se séparer une nouvelle fois.

C'est ensemble qu'ils avaient annoncé leur rupture avec ce texte : "Chers amis, nous vous annonçons une nouvelle qui n'est pas triste mais puisque vous nous suivez tous depuis un petit moment déjà il est normal qu'on vous le dise nous même, non ? Qu'en pensez vous ? Alors oui, c'est vrai, nous nous séparons. Dans la plus grande affection et comme vous le voyez, la plus grande complicité... C'est la vie, mais sachez que tout va bien pour nous, partager autant d'Amour depuis plus de 2 ans ne nous a laissé que des bonnes choses à commencer par un chouette téléfilm-souvenir, d'une grande histoire. Nos routes se séparent et pourtant nous nous encourageons mutuellement avec une vraie réciprocité, dans toutes nos aventures professionnelles, actuelles et futures. Voici une preuve de notre fidélité envers vous, alors si vous pouviez restez cool avec les commentaires, ce serait sympa... On vous embrasse, qui que vous soyez. Laure et Philippe."

Philippe Bas a ensuite partagé ses jours avec une "femme du métier", technicienne. Il la décrivait d'ailleurs comme "une meilleure amie, comme une soeur, une meilleure amie, une maîtresse". Alors qu'il était visiblement très heureux, il est cependant séparé depuis, une information qu'il avait donné avant le confinement.

En août 2020, elle a en effet accueilli sa première petite fille, Nina, née d'une PMA après de très nombreux problèmes d'endométriose. Maman gaga, la chanteuse adore publier des petites vidéos de sa fille sur les réseaux sociaux. En janvier, par exemple, elle l'avait emmenée découvrir la Philarmonie de Paris, un adorable moment qu'elle avait partagé en story, préservant toujours son visage.