"Je l'ai tellement mal vécu" : Lorie garde un souvenir amer de sa relation avec Billy Crawford

Ils ont formé l'un des couples les plus emblématiques des années 1990. En tombant amoureux l'un de l'autre, Lorie Pester et Billy Crawford sont un peu devenus nos Britney Spears et Justin Timberlake : deux popstars hyperpuissantes qui unissaient leurs forces à la vie comme à la scène. Hélas, contrairement au public, la principale intéressée garde un souvenir très mitigée de cette époque, notamment de la surmédiatisation de sa vie privée - qu'elle garde, depuis, farouchement secrète.

J'avais peur de sortir

"Je l'ai tellement mal vécu... Et après j'avais peur, j'avais peur de sortir, se souvient-elle dans une interview accordée à nos confrères de Pure Charts. Pendant des années, cela s'est très mal passé, à l'époque, ma vie était un véritable tourbillon". Pour rappel, Lorie Pester est devenue célèbre très jeune en France. Son tube Près de moi est sorti durant l'année 2000, quand elle avait 18 ans, et elle a croisé la trace de Billy Crawford durant les mois qui ont suivi le succès.

Toutes les semaines, tous les week-ends, on se retrouvait

On ne peut pas parler, pour autant, d'un coup de foudre. "Ça n'a pas été évident parce qu'avec Billy on s'est rencontré sur des plateaux de télévision, raconte Lorie. Toutes les semaines, tous les week-ends, on se retrouvait. Et on a fini par tomber amoureux". Impossible de savoir si, aujourd'hui, les deux ex ont gardé le contact. Ils ne se suivent, en tout cas, pas sur les réseaux sociaux. Leur histoire d'amour a duré deux ans, de 2002 à 2004, et chacun a refait sa vie depuis. Lorie est en couple avec un mystérieux inconnu et a donné la vie à sa petite Nina en août 2020 malgré un combat redoutable contre l'endométriose. Quant à Billy Crawford, il a épousé sa chérie, Coleen Garcia, aux Philippines en 2018 et est papa d'un petit garçon baptisé Amari.