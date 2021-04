Britney Spears et Justin Timberlake : La chanteuse ressort une photo, pour une occasion spéciale

Amoureux de 1999 à 2002, Britney Spears et Justin Timberlake formaient l'un des couples les plus médiatisés de l'époque. Séparée depuis 19 ans de l'ancien chanteur des N'Sync, la chanteuse de 39 ans a pourtant partagé un rare cliché de son ex sur Instagram, le 10 avril 2021.

Sur ce cliché, on aperçoit Justin Timberlake, Britney et sa soeur Jamie Lynn Spears. En légende, l'interprète de Toxic souhaite un joyeux anniversaire à sa petite soeur, qui fête ses 30 ans. "Joyeux anniversaire à cette belle âme ! Je t'aime tellement et bon sang, j'aimerais être aussi intelligente que toi à 30 ans ! C'est bizarre de dire que j'étais essentiellement ta maman quand tu étais plus jeune et oui je suis toujours plus âgée mais ton âme est et a toujours été plus sage !", écrit-elle avec affection.

"Sincèrement inspirée" par le parcours de sa soeur, Britney Spears confie toute l'admiration et tout le respect qu'elle a pour elle. "Non seulement tu es une belle âme, mais tu es aussi tellement forte." Après avoir rappelé quelques anecdotes concernant leur enfance, la compagne de Sam Asghari a ajouté qu'elle aimerait être "aussi forte" que sa soeur avant de lui souhaiter une nouvelle fois un "joyeux anniversaire".