"Je trouvais ça un peu gonflé quand même" : Lorie se confie à propos de son ex Billy Crawford

La production m'avait demandé de venir...

Encore un peu étonnée par cette proposition, elle explique : "C'était assez drôle parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des tweets et des messages, à un moment donné (NDLR : au cours de l'émission Danse avec les stars), il y avait une épreuve où les danseurs, ils devaient danser avec des gens masqués, en tout cas on ne voyait pas qui c'était et tout le monde pensait que c'était moi qui dansait avec Billy. Eh bah c'était pas moi, non ! Mais par contre la production m'avait demandé de venir danser. C'était la petite anecdote voilà ! Mais bon, je trouvais ça un peu gonflé quand même parce que bon voilà quoi... "

Désormais heureux avec son épouse, le danseur a par ailleurs récemment indiqué aux journalistes de Télé Star n'avoir gardé aucun contact avec son ex : "Elle a une famille et moi aussi. J'ai 40 ans et 'Moi je préfère rester toute seule'. On s'est mutuellement félicités quand nos enfants sont nés mais c'est tout. Ma femme est là !" En couple avec le manager d'Eddy de Pretto depuis 2018, la chanteuse est devenue maman en 2020 d'une petite Nina.