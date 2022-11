Lorie Pester maman de Nina, ses beaux principes sont passés par la fenêtre : "On est tous pareil !"

Je la mets très rarement devant la télé, ma fille

Durant son live sur Youtube, Lorie Pester a effectivement avoué qu'elle avait montré les différents volets de Clochette à Nina - La pierre de lune, la fée pirate... - alors qu'elle s'était jurée de protéger ses petits yeux. "Je la mets très rarement devant la télé, ma fille. Mais parfois je suis un peu obligée, a-t-elle admis. Voilà, on est tous pareil les parents. On a des principes avant d'avoir des enfants et ensuite les principes, ils passent par la fenêtre. Mais c'est quand même assez rare. Et je lui ai mis Clochette... et elle a adoré. Et j'ai adoré qu'elle adore. Je ne lui ai pas dit que c'était maman qui faisait Clochette parce je pense qu'elle n'aurait pas compris encore." Âgée de 2 ans à peine, la petite Nina a tout le temps nécessaire devant elle pour réaliser à quel point la carrière de sa mère est importante...