Danse avec les stars : Billy Crawford grand gagnant avec Fauve Hautot, triomphante pour la 3e fois de suite !

Le 11 novembre 2022 n'est pas un jour férié pour tout le monde. En effet, l'équipe de Danse avec les stars 2022 (TF1) était sur le qui-vive car c'est ce vendredi qu'a été diffusée la grande finale en direct. Les trois derniers couples en compétition ont donc donné leur maximum pour succéder à Tayc. Qui a gagné la compétition ?

Elles étaient douze célébrités au départ à espérer remporter le fameux trophée de Danse avec les stars. Et chaque semaine, les duos se sont affrontés sur le parquet du studio 217 face au public et aux membres du jury Bilal Hassani, François Alu, Chris Marques et Marie-Agnès Gillot. Malheureusement pour David Douillet, Amandine Petit, Anggun, Léa Elui, Théo Fernandez, Clémence Castel, Eva, Florent Peyre et Thomas Da Costa, leurs efforts n'ont pas été suffisants puisqu'ils ont été éliminés.

Ainsi, ce sont Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy puis Stéphane Legar et Calisson Goasdoué qui se sont affrontés ce soir. Et cette semaine a été éprouvante puisqu'ils devaient préparer trois danses chacun, dont leur prestation la plus marquante de la saison. En cours d'émission, un premier couple a été élimé à savoir Stéphane Legar et Calisson Goasdoué.

On connait le vainqueur !

Ce sont donc Billy Crawford et Fauve Hautot ainsi que Carla Lazzari et Pierre Mauduy qui se sont affrontés une ultime fois dans Danse avec les stars. Afin de convaincre le public, qui était le seul à avoir le pouvoir de qualifier les candidats, ils ont délivré de superbes prestations, à savoir un five et une danse contemporaine pour le premier duo, ainsi qu'un freestyle et également une danse contemporaine pour le second. À noter que Billy Crawford a fondu en larmes avant le verdict, en réalisant que cette belle aventure touchait à sa fin.

Quoiqu'il en soit, bien que chacun se soit bien défendu, il ne pouvait y avoir qu'un gagnant à l'issue de la grande finale de Danse avec les stars 2022. Et c'est Billy Crawford et sa partenaire Fauve Hautot qui ont remporté le titre et donc, la coupe tant convoitée depuis le début de la compétition. Billy Crawford, qui avait déjà conquis le public français il y a plusieurs années pour sa participation à la Star Academy, rejoint ainsi la belle et longue liste des gagnants du programme (M. Pokora, Shy'm, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, puis Tayc). Il permet également à Fauve Hautot de remporter l'émission pour la 3e fois de suite, sa quatrième victoire au total. Chapeau !