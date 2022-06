David Douillet engagé dans plusieurs business florissants : détails de sa reconversion très réussie

Si aujourd'hui tout le monde n'a d'yeux que pour Teddy Riner, pendant de nombreuses années, le champion de judo que tout le monde adulait s'appelait David Douillet. Véritable force de la nature, le natif de Rouen a régné sur la catégorie poids lourds pendant plusieurs années, obtenant deux titres de champion olympique en 1996 et 2000. Un palmarès qui lui a permis de rentrer définitivement dans le coeur des Français et de se lancer en politique après sa carrière. Devenu successivement député, ministre des Sports et conseiller régional, il a réussi une belle reconversion, mais il ne s'est pas arrêté là.

Dans un portrait que lui consacre Le Figaro ce mardi 28 juin 2022, on en apprend plus sur David Douillet et notamment sa fibre entrepreneuriale, lui qui s'est lancé dans l'immobilier et les assurances. Devenu promoteur dans ce domaine, il s'est installé du côté de Bourg-en-Bresse (Ain) et travaille comme associé au sein du Groupe Harvey, une société construisant "des logements meublés pour actifs mobiles". Des chantiers aux quatre coins de l'Hexagone, de Strasbourg à Nice en passant par Angers. Des logements avec une spécificité intéressante puis 25% d'entre eux sont réservés à des jeunes de 17 à 25 ans qui ont du mal à se loger.

Parti de rien, il est vite devenu un as des assurances

"​​Nous proposons des apparts qui correspondent à ce qu'on aurait aimé trouver il y a trente ans au début de notre carrière sportive", explique David Douillet. Mais ce n'est pas la seule activité du mari de Vanessa Carrara, puisqu'il est également associé d'un cabinet de courtage en assurance. Un domaine dont il ne connaissait pas grand-chose, mais à force de travail et de volonté, il est vite devenu très compétent. "Il ne connaissait rien au secteur mais a bossé, passé des diplômes et appris un nouveau métier. Quand il veut atteindre un objectif, il va travailler sans relâche, faire des sacrifices, répéter ce qu'il doit faire jusqu'à atteindre la perfection. Il ne supporte pas l'échec", assure Érick Berville, le président du cabinet de courtage.

Une troisième vie pleine de réussite pour David Douillet, passé des tatamis à la politique et qui travaille désormais avec brio dans l'immobilier et l'assurance.

