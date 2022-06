Diaporama : David Douillet engagé dans plusieurs business florissants : détails de sa reconversion très réussie

1 / 14 David Douillet engagé dans plusieurs business florissants : détails de sa reconversion très réussie

2 / 14 David Douillet, l'ancien champion de judo et ancien ministre, participe au MIPIM au Palais des Festivals à Cannes. © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 14 Semi-exclusif - David Douillet lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars" présentée par Bernard Montiel qui sera diffusée le samedi 2 novembre. Le 4 septembre 2019.

4 / 14 David Douillet - Le prince de Monaco et D.Douillet donnent le départ de la course cycliste Sapaudia Monoïkos, entre Monaco et Albertville, le 20 juin 2022. Cet événement est organisé au profit de la lutte contre la leucémie, afin de promouvoir le don des cellules souches et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. © Claudia Albuquerque / Bestimage

5 / 14 Exclusif - David Douillet - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage

6 / 14 Semi-exclusif - David Douillet lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars" présentée par Bernard Montiel qui sera diffusée le samedi 2 novembre. Le 4 septembre 2019.

7 / 14 David Douillet - Le prince de Monaco et D.Douillet donnent le départ de la course cycliste Sapaudia Monoïkos, entre Monaco et Albertville, le 20 juin 2022. Cet événement est organisé au profit de la lutte contre la leucémie, afin de promouvoir le don des cellules souches et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. © Claudia Albuquerque / Bestimage

8 / 14 David Douillet, l'ancien champion de judo et ancien ministre, participe au MIPIM 2022 au Palais des Festivals à Cannes, le 16 mars 2022. Le MIPIM est le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, il rassemble des acteurs de l'immobilier de tous horizons du monde entier. Le MIPIM offre aux participants la possibilité de nouer des relations durables, de présenter de nouveaux projets et de jeter les bases de collaborations fructueuses. Cet événement se déroule du 15 au 18 mars 2022. © Bruno Bebert/Bestimage

9 / 14 David Douillet et sa femme Vanessa - Sorties des obsèques de Jean-Pierre Pernaut en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris le 9 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 14 David Douillet et sa femme Vanessa - Obsèques de Jean-Pierre Pernaut en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris le 9 mars 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

11 / 14 Exclusif - David Douillet, Jean-Baptiste Guégan - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage

12 / 14 Exclusif - David Douillet et Nikos Aliagas - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage

13 / 14 David Douillet, - Tournoi de judo Paris Grand Slam 2020 à l'AccorHotels Arena le 8 février 2020. © Jérémy Melloul / Bestimage.