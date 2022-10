Elsa Esnoult rayonnante et... avec un oiseau sur la tête : apparition remarquée en vue pour l'actrice

Les téléspectateurs d'Animaux TV seront ravis d'apprendre qu'un nouveau numéro d'Animaux Stars s'apprête à être diffusé. C'est le 8 octobre 2022 que Bernard Montiel recevra une nouvelle personnalité afin de parler de son amour pour les animaux. Après Pierre Palmade, c'est Elsa Esnoult qui a pris place face au présentateur de 65 ans.

Tout le monde connaissait la passion d'Elsa Esnoult pour la chanson et la comédie. La belle brune de 34 ans a sorti quatre albums, dont Androgyne sorti en 2019. Et en tant qu'actrice, elle a été révélée au grand public dans Les Mystères de l'amour. Dans la célèbre série de TMC, elle campe le rôle de Fanny depuis 2011. Mais certains ignoraient peut-être qu'elle était tout aussi passionnée par les animaux. Et pourtant !

Elsa Esnoult possède un petit chien. Un yorkshire qui se prénomme Eden. Elle a également trois rats : Ruby, Pearl et Saphyr. Des animaux avec lesquels elle a une véritable connexion. "Tu as vraiment cette connexion avec ton rat. Ils viennent vers moi, ils montent sur moi", a-t-elle confié à Bernard Montiel comme on peut le découvrir dans la bande annonce (disponible ci-dessous). L'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 10, en 2019) expliquera comment elle en est venue à adopter des rats ainsi que sa chienne.

Son passage dans l'émission était aussi l'occasion de rencontrer la vétérinaire Laetitia Barlerin et un animal. Un oiseau blanc avec lequel elle s'est sentie directement à l'aise. Pour preuve, elle l'a vite pris dans les mains, avant de le laisser posé sur sa tête le temps de quelques photos. Elsa Esnoult, sublime en pull noir et jupe écossaise, était comme à son habitude radieuse. Une émission à ne pas louper.